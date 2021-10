Técnico de adversário do Paysandu na Copa Verde é ex-auxiliar da seleção na Copa do Mundo

O adversário do Paysandu na Copa Verde, o Penarol-AM, terá um destaque no banco de reservas. O treinador da equipe, Vaguinho Santos, já foi auxiliar-técnico de Vadão, ex-treinador da seleção brasileira feminina.

A equipe do Penarol, de Itacoatiara, interior amazonense, é a primeira experiência de Vaguinho como técnico. O ex-jogador começou a carreira nos bancos de reserva em 2013, como auxiliar do Criciúma.

No ano seguinte, Vaguinho foi para a Ponte Preta. Em 2017 foi para o Guarani, último clube em que esteve antes do Penarol.

No entanto, Vaguinho conciliou cargos em clubes e na seleção brasileira. Entre 2014 e 2019, o auxiliar esteve na equipe do treinador Vadão. Vaguinho, incluisive, esteve na delegação que foi à Copa do Mundo de 2019, na França. Na ocasião, a seleção foi eliminada pelas donas da casa, nas oitavas de final.