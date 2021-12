Técnico da Esmac lamenta eliminação nos pênaltis para o Remo

Após ser eliminada nas semifinais do Campeonato Paraense Feminino pelo Remo, nos pênaltis, a Esmac entra de férias e começa o planejamento para as competições nacionais de 2022. Para o treinador da equipe, Mercy Nunes, as duas partidas das semifinais do estadual foram positivas, mesmo com erros cometidos.

“Foram dois ótimos jogos. Nossa eliminação se deu no péssimo segundo tempo que fizemos no jogo de ida, no Ceju. No segundo jogo tivemos chances para matar a partida no tempo normal, mas o desgaste provocado na campanha do Brasileirão A2 pesou”, comenta.

No inicio do estadual, a equipe de Ananindeua teve oito atletas emprestadas ao Leão. Essas jogadoras estiveram na conquista do acesso a elite do Brasileiro. Por conta da trajetória na competição nacional, Mercy acredita que o cansaço tenha afetado a equipe.

“A equipe já está há muito tempo sentindo o grande desgaste provocado na campanha da A2. Nossas atletas estão no limite, principalmente as que foram para o Remo. Mas quem viu os jogos viu dois grandes confrontos. Fiquei feliz pelo espetáculo”, afirmou.

Apesar da eliminação, o treinador se sente feliz por ter atletas formadas por ele disputando mais uma decisão de estadual.

“Desejo ao Clube do Remo boa sorte e acredito que vai tudo certo. Elas vão enfrentar uma grande equipe na final e todo cuidado é pouco. Para a Esmac, chegou finalmente o momento do descanso e vamos agora nos organizar para duas grandes competições nacionais”, finalizou.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Caio Maia, repórter do núcleo de esportes)