Tapajós empata com Independente em jogo atrasado da primeira rodada do Parazão

Tapajós e Independente de Tucuruí empataram em 1 a 1 na manhã desta quarta-feira (2), no estádio do Souza, em Belém. Os gols do jogo foram marcados por Vinícius Índio, para o Boto, e Railson, para o Galo Elétrico. A partida foi válida pela 1ª rodada do Campeonato Paraense 2022.

O primeiro gol saiu aos 16 minutos da etapa inicial. Após cobrança de falta na área, a zaga do Independente afasta mal e a bola sobra para Vinícius Indio, na risca da pequena área, só mandar pro fundo do gol.

O gol de empate do Galo Elétrico veio em cobrança de pênalti. Aos 32 minutos do segundo tempo, Railson cobrou colocado no canto direito do goleiro e igualou o placar.

Com o resultado, o Independente salta para a primeira posição do Grupo A da competição, com quatro pontos. Já o Tapajós, sai da lanterna do Grupo B, com apenas um ponto, e atinge a zona de classificação à próxima fase.

Ambas as equipes voltam a campo no sábado (5). O Independente recebe o Paysandu, no Navegantão, enquanto o Tapajós encara o Castanhal, com local ainda não definido pela FPF.