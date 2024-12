Talleres x Huracán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Campeonato Argentino

Talleres x Huracán disputam hoje, segunda-feira (02/12), a 25° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 19h45 (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Talleres x Huracán ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Huracán está em 3° lugar na Série A argentina e soma 11 vitórias, 10 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados e 15 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Talleres ocupa a 4° posição da competição com 11 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 31 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota em seus últimos jogos.

Talleres x Huracán: prováveis escalações

Talleres: Hernán Galíndez; Hernán De La Fuente, Fabio Pereyra, Fernando Tobio, Guillermo Benítez; Rodrigo Echeverría, Federico Fattori, William Alarcón, Walter Mazzantti; Rodrigo Cabral e Eric Ramírez. Técnico: Frank Darío Kudelka.

Huracán: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Carlos Portillo, Juan Rodríguez, Miguel Navarro; Juan Portilla; Matías Alejandro Galarza, Matías Galarza Fonda; Rubén Botta; Alejandro Martínez e Cristian Tarragona. Técnico: Alexander Medina.

FICHA TÉCNICA

Talleres x Huracán

Campeonato Argentino

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina

Data/Horário: 02 de dezembro de 2024, 19h45