Platense x Unión: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/12) pelo Campeonato Argentino

Platense x Unión de Santa Fe disputam hoje, segunda-feira (02/12), a 25° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López, na Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Platense x Unión ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Unión Santa Fe está em 9° lugar na segunda fase e soma 10 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 26 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Já Platense ocupa a 12° posição e acumula 8 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 18 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas partidas.

Platense x Unión Santa Fe: prováveis escalações

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Iván Vázquez, Gastón Suso, Sasha Marcich; Fernando Juárez, Carlos Villalba, Guido Mainero, Gabriel Hachen; Ronaldo Martínez e Mateo Pellegrino. Técnico: Favio Orsi.

Unión: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Franco Pardo, Miguel Torrén, Claudio Corvalán, Mateo Del Blanco; Simón Rivero, Joaquín Mosqueira, Mauro Pittón; Adrián Balboa e Jerónimo Dómina. Técnico: Cristian "Kily" González.

FICHA TÉCNICA

Platense x Unión de Santa Fe

Campeonato Argentino

Local: Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López, na Argentina

Data/Horário: 02 de dezembro de 2024, 19h15