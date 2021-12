'Tabuzinho': Remo não perde para o Paysandu há seis jogos; última vitória bicolor foi com gol de Uchôa

O empate em 2 a 2 no clássico entre Remo x Paysandu, disputado na quarta-feira (1º), na Curuzu, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde e aumentou o “tabuzinho” do Remo em relação ao clube bicolor. O Paysandu não vence do Remo há seis partidas e a última vez em que isso ocorreu foi com um gol do agora azulino Anderson Uchôa.

O clássico Re-Pa de ontem foi o terceiro neste ano, porém, o segundo por competições desta temporada, já que a Série C de 2020 terminou no início de 2021. O Leão mantém um pequeno tabu diante do Papão, o último triunfo bicolor ocorreu na final do Campeonato Paraense 2020, no Mangueirão, vitória por 1 a 0, gol de Anderson Uchôa, nos acréscimos do jogo, que sacramentou o título do Parazão do clube alviceleste.

Uchôa jogou por duas temporadas no Paysandu e fez o gol do título do Parazão pelo Papão em 2020 (Jorge Luiz / Paysandu)

Curiosamente o volante Anderson Uchôa, ao final da temporada 2020, acertou com o Remo e hoje veste a camisa azulina. O jogador foi expulso no empate na Curuzu e está fora do jogo de volta no Baenão, marcado para o próximo sábado (4), às 17h. A partida vale vaga na grande final da Copa Verde, quem vencer avança na competição, em caso de empate o finalista será decidido nas cobranças de pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.

Assista ao gol da última vitória do Paysandu contra o Remo

Veja a lista de jogos em que o Paysandu não vence o Remo

06.09.2020 - Paysandu 1 x 0 Remo - Gol de Anderson Uchôa - Final do Parazão

03.10.2020 - Remo 3 x 2 Paysandu - Série C

05.12.2020 - Remo 0 x 0 Paysandu - Série C

20.12.2020 - Remo 3 x 1 Paysandu - Série C

10.01.2021 - Remo 1 x 0 Paysandu - Série C

04.04.2021 - Remo 4 x 2 Paysandu - Parazão

01.12.2021 - Remo 2 x 2 Paysandu - Copa Verde