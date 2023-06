Atlético-MG anuncia Felipão como novo técnico da equipe

Luiz Felipe Scolari, de 74 anos, é oficializado como o novo treinador do Atlético-MG. O experiente técnico assume o posto deixado pelo argentino Eduardo Coudet. Felipão, renomado pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, comunicou sua saída ao Athletico-PR no início da tarde desta sexta-feira (16). O contrato com o Galo terá validade até dezembro de 2024. Sua chegada em Belo Horizonte (MG) é aguardada nos próximos dias, acompanhado pelo auxiliar Carlos Pracidelli.

A contratação de Luiz Felipe Scolari causou um impacto na comissão técnica do Athletico-PR, que dispensou o técnico Paulo Turra e também o auxiliar técnico Carlos Pracidelli, ambos nesta sexta-feira.

Felipão não era a primeira opção do Atlético. O clube mineiro tinha o português Bruno Lage como principal candidato, porém o treinador de 47 anos optou por permanecer na Europa, analisando as propostas salariais mais vantajosas que recebeu da Espanha e da Arábia Saudita. Ele e sua família descartaram a vinda para o Brasil.

Diante da recusa de Bruno Lage, o Galo voltou sua atenção ao cenário nacional e agiu rapidamente. Scolari tornou-se a principal aposta. Apesar do desgaste recente no Athletico-PR, o treinador decidiu buscar novos desafios, aceitando retornar à função de treinador de uma equipe, mesmo após declarar anteriormente que não pretendia comandar novamente um time no país. As negociações com o treinador foram ágeis e iniciaram após o resfriamento das conversas com Bruno Lage.

Histórico de campeão

Luiz Felipe Scolari possui uma extensa trajetória repleta de títulos e trabalhos bem-sucedidos, destacando-se pela conquista do pentacampeonato em 2002. Além disso, teve passagens marcantes por Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro.

Seu último trabalho como treinador foi no Athletico-PR, clube no qual atuou de maio a dezembro de 2022, chegando à final da Copa Libertadores e sendo derrotado pelo Flamengo. Após essa temporada, ele anunciou sua aposentadoria como técnico e assumiu o cargo de diretor no Furacão, com Paulo Turra, seu ex-auxiliar, assumindo o comando à beira do campo.

No entanto, a proposta do Atlético-MG mexeu com Scolari, que decidiu retornar à função de treinador. O Galo estava sem um comandante desde o último domingo (11), quando anunciou a saída de Eduardo Coudet. O argentino causou irritação na diretoria ao criticar o elenco no vestiário após o empate contra o Bragantino no sábado passado (10).

No Atlético-MG, Felipão reencontrará o atacante Hulk. Ambos estiveram juntos na Seleção Brasileira durante o fatídico jogo em que o Brasil foi derrotado por 7 a 1 pela Alemanha, no Mineirão, durante a Copa de 2014.

Próximos jogos

O primeiro desafio do treinador será no próximo dia 21 de junho, quarta-feira, contra o Fluminense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 21h30 (horário de Brasília).

Na Copa Libertadores, Scolari terá como objetivo confirmar a classificação do Galo para as oitavas de final. A partida decisiva acontecerá no dia 27 de junho, contra o Libertad, no Paraguai. O Atlético-MG precisa de um empate para garantir sua vaga no mata-mata.