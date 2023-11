Suposto print de Luxemburgo confirmando negociação com o Cruzeiro viraliza; veja

O momento não está nada favorável ao Cruzeiro. A equipe mineira conseguiu retornar à Série A do Campeonato Brasileiro após três longos anos e já está correndo risco de voltar à divisão de acesso, e anunciou a saída do técnico Zé Ricardo no último domingo (12), e um velho conhecido do clube voltou a ser uma das principais opções para comandar a equipe: Vanderlei Luxemburgo.

O rumor ganhou ainda mais força após um perfil de torcedores do Cruzeiro nas redes sociais divulgar um print onde questiona o técnico sobre a volta ao clube. Na imagem, o suposto perfil de Luxemburgo confirma a negociação com a equipe mineira e pede sigilo.

“Olha… estamos conversando questões contratuais ainda, mas há uma grande chance de dar tudo certo. Se Deus quiser vou treinar o cabuloso!”, teria escrito o técnico.

VEJA MAIS

Luxemburgo saiu do Cruzeiro logo antes do clube se tornar SAF, sob comando do ex-jogador Ronaldo. Comandante da tríplice coroa em 2003, o treinador pode ser a esperança do time evitar o rebaixamento.

Com 37 pontos e ocupando a 17ª posição na tabela, o próximo desafio do Cruzeiro é no sábado (18), contra o Fortaleza, em jogo adiado válido pela 30ª rodada.