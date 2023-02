Sunderland x Fulham: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (08/02) pela Copa da Inglaterra

As equipes Sunderland x Fulham disputam nesta quarta-feira (08/02) a 4° rodada da Copa da Inglaterra. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Sunderland, Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sunderland x Fulham ao vivo?

A partida Sunderland x Fulham pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 2 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como Sunderland x Fulham chegam para o jogo?

Sunderland estreou na Copa da Inglaterra durante a terceira rodada com uma vitória de 2 a 1 sobre Shrewsbury Town. Depois, a equipe empatou com Fulham por 1 a 1.

Antes do empate de 1 a 1 com Sunderland, realizado no dia 28 de janeiro, Fulham venceu Hull City por 2 a 0.

Prováveis escalações

Sunderland: Bass; O'Nien, Wright, Ballard e Hume; Ba, Michut e Neil; Bennette, Roberts e Diallo. Técnico: Tony Mowbray.

Fulham: ​Leno; Tete, Diop, Ream e Robinson; Palhinha e Reed; Willian, Pereira e Reid; Mitrovic. Técnico: Marco Silva.

FICHA TÉCNICA

Sunderland x Fulham

Copa da Inglaterra

Local: Estádio da Luz, em Sunderland, Inglaterra

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2023, 16h45