Sport Recife x Bahia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (22/02) pela Copa do Nordeste

As equipes Sport Recife x Bahia disputam nesta quarta-feira (22/02) a 5° rodada da Copa do Nordeste. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sport Recife x Bahia ao vivo?

A partida Sport Recife x Bahia pode ser assistida ao vivo pelo Nosso Futebol e pelo pay-per-view do OneFootball, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Sport Recife x Bahia​ chegam para o jogo?

Sport Recife é o vice-líder do Grupo A e registra 2 vitórias, 1 derrota, 6 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já Bahia é o vice-lanterna do Grupo B com 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 4 gols marcados e 7 gols sofridos.

Prováveis escalações

Sport Recife: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Pedro Martins (Ronaldo), Fabinho e Jorginho; Labandeira (Edinho), Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira.

Bahia: Marcos Felipe; Cicinho, David Duarte, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Acevedo, Diego Rosa (Mugni) e Daniel; Biel (Jacaré), Kayky e Everaldo (Goulart). Técnico: Renato Paiva.

FICHA TÉCNICA

Sport Recife x Bahia

Copa do Nordeste

Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE)

Data/Horário: 22 de fevereiro de 2023, 21h30