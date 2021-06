Souza comenta mal-estar entre Neto e Denílson: 'Ninguém é obrigado a ter bom relacionamento'

O ex-jogador e comentarista Souza, da Band, falou sobre a relação conturbada entre os ex-jogadores Neto e Denílson nos bastidores da emissora em bate-papo com o LANCE!. O apresentador do 'Os Donos da Bola', e o comentarista do 'Jogo Aberto' já tiveram divergências públicas e Denílson, recentemente, falou sobre o caso.

+Baixe agora o novo app LANCE RESULTADOS!

Souza afirmou que sabe pouco sobre os acontecimentos e que não costuma conversar com Neto sobre esse desentendimento, mas que acredita que os dois não são obrigados a ter um bom relacionamento por trabalharem na mesma empresa.

- Na verdade, eu acho uma coisa natural. Ninguém é obrigado a ter bom relacionamento porque trabalha no mesmo lugar ou são concorrentes de profissão ou se estão no mesmo lugar e trabalham em programas diferentes. Cada um tem sua opinião e maneira. As pessoas têm suas opiniões próprias, né? Tenho acompanhado (o desentendimento) - disse Souza.

- Quando estamos no programa, eu e Neto falamos única e exclusivamente sobre atração. Nunca o vi falando A, B ou C -declarou. Claro, eu acompanhei algumas coisas que o Denilson disse. Em uma entrevista do Alê (Oliveira). Acho normal, porque cada um tem sua maneira de ser. Não posso me aprofundar porque o que eu sei, o público também sabe. É o que foi falado. É algo normal, nada demais. Ninguém é obrigado - concluiu.

Relembre o caso:Em fevereiro deste ano, o desentendimento ficou evidente aos torcedores quando Neto e Denilson ficaram trocando farpas por uma comemoração do título do Palmeiras pela Libertadores.

- Teve gente aqui na Band que falou que é hipocrisia da nossa parte falar da festa do Palmeiras. Mas não é da festa, e sim da aglomeração de 250 pessoas. O título da Libertadores tem que ser comemorado com 17 milhões de pessoas quando puder. Hipocrisia é ter mil pessoas na praia, 800 festas clandestinas de Carnaval. (...) Hipocrisia é querer fazer média falando que é hipocrisia - falou Neto certa vez.

A conflituosa história foi assunto, em maio, no canal do Alê Oliveira no Youtube, Denílson comentou sobre a relação apática com o apresentador e afirmou que "não é segredo" o clima pouco amistoso entre os dois.

- Eu não dei 'letrinha' para o Neto. Ele deu [para mim]. Isso tem que perguntar para ele. (...) [Se ele me chamar para sair em Campinas], não vou. Não é do meu convívio, não quero que seja. E vice-versa. Mas isso não é um problema. Não é segredo - iniciou.