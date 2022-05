Southampton x Liverpool: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (17/05), pela Premier League

As equipes Southampton x Liverpool entram em campo hoje, terça-feira (17/05), para disputar a 37° rodada da Premier League. A partida inicia às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio St Mary's, em Southampton. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Southampton x Liverpool ao vivo?

A partida Southampton x Liverpool pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Southampton x Liverpool chegam para o jogo?

Southampton está na 16° posição da Premier League e soma 9 vitórias, 13 empates e 14 derrotas, além de 41 gols marcados e 61 gols sofridos. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Liverpool é vice-líder da competição e já passou por 26 vitórias, 8 empates e apenas 2 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 89 gols marcados contra 24 gols sofridos. A última vez em que a equipe perdeu uma partida pela Premier League ocorreu no dia 28 de dezembro de 2021, quando Leicester venceu por 1 a 0. Desde então, Liverpool jogou 17 partidas pelo Campeonato Inglês.

Prováveis escalações

Southampton: Forster; Kyle Walker-Peters, Bednarek, Salisu e Perraud; Stuart Armstrong, Ward-Prowse, Diallo e Redmond; Adam Armstrong e Armando Borja. Técnico: Thomas Frank.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Thiago, Henderson e Keitá; Salah, Mané e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

Ficha técnica - Southampton x Liverpool

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio St Mary's, em Southampton

Data/horário: 17 de maio de 2022, às 15h45