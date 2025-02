Sousa x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/02) pela Copa do Nordeste

Futebol

Real Madrid vira nos acréscimos sobre o City e abre vantagem no 1º jogo dos playoffs

Em um jogo cheio de alternativas, Haaland aproveitou o encontro para sacramentar a sua condição de goleador, com 49 gols em 48 partidas; do lado do clube merengue, Mbappé balançou a rede contra o City pela primeira vez com a camisa da equipe espanhola