Sorteio da Copa do Brasil: veja qual o horário, onde assistir ao vivo e quais os potes do sorteio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará às 14h de hoje, quarta-feira (29/03), o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. O evento terá transmissão ao vivo no Youtube e na TV Fechada. Confira como acompanhar o sorteio ao vivo, quais os potes e times concorrentes:

Onde assistir o sorteio da Copa do Brasil ao vivo

O sorteio da Copa do Brasil terá transmissão ao vivo no canal de Youtube da CBF e na SporTV, a partir das 14h (horário de Brasília).

Quais os potes do sorteio da Copa do Brasil

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Athletico, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba.



Pote 2: Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá-PA.

Como funcionará o sorteio da Copa do Brasil

O Pote 1 é composto pelos 16 times mais bem colocados no ranking da CBF, enquanto que no Pote 2 estão os times que avançaram pelas etapas anteriores da Copa do Brasil. Durante o sorteio de cada partida, um time do Pote 1 será escolhido para enfrentar outro do Pote 2.

Histórico dos times paraenses na Copa do Brasil



Entre os times paraenses, o Paysandu foi o único a faturar menos, por ter entrado apenas na terceira fase, ao lado de Atlético-MG, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Athletico, Internacional, Corinthians e Fluminense, que virão da Libertadores, além de São Paulo, classificado via Brasileirão, Cruzeiro, campeão da Série B e Sport, vice-campeão da Copa do Nordeste. O Papão da Curuzu entrou nesse bolo por ser o atual campeão da Copa Verde, ou seja, embolsou até aqui apenas a terceira cota, no valor bruto de R$ 2,1 milhões.

Já Clube do Remo e Águia conseguiram engordar o cofre, com um total bruto de R$ 3,75 milhões brutos (R$ 750 mil da primeira fase, R$ 900 mil da segunda e, agora, os R$ 2.1 milhões da terceira). Essa quantia nunca antes arrecadada em competições nacionais, fez os clubes arrumarem suas finanças e investirem em melhorias na infraestrutura. O Leão Azul, por exemplo, usa o prêmio para finalizar o pagamento do seu Centro de Treinamento, enquanto o Azulão vai iniciar a construção de um estádio nas cercanias de Marabá.