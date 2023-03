Semifinal Copa Verde: Dupla Re-Pa deve perder volantes para a decisão desta quarta-feira

A partida de ida da semifinal da Copa Verde entre Remo e Paysandu terminou com o placar de 1 a 0 para os azulinos e a vantagem de jogar pelo empate nesta quarta-feira, durante a partida de volta. Entretanto, os dois times tiveram desfalques importantes para a decisão, inclusive em um setor importante na defesa e criação de jogadas. Sem os volantes titulares, os dois times terão que bater cabeça por uma solução até a hora da partida.

Ao todo, foram cinco expulsões no último Re-Pa. Do lado bicolor, estão fora o zagueiro Genilson, o volante João Vieira e o meia Gabriel Davis, enquanto o time azulino perdeu o volante Richard Franco e o atacante Diego Tavares. Uma das opções diretas para a cabeça de área do Papão é o meia João Pedro, que este ano disputou sete partidas pelo clube e pode ascender diante do Leão Azul.

Vai ser um jogo muito importante para nós. Trabalhamos bem nesses últimos dias e vamos com muita força para tentar reverter esse resultado e chegar na final da Copa Verde. Acho que a pressão é sempre muito grande, ainda mais em clássico. No meu caso, tenho entrado na maioria das vezes no segundo tempo, e preciso estar muito atento. É um jogo difícil que exige muito da gente, mas tenho certeza que vamos fazer um grande jogo", reforça.

Além dele, existe também a possibilidade de Rithely ser escalado para a função, mas esse mistério só será revelado minutos antes da partida, assim como a opção de Marcelo Cabo, que terá a missão de arrumar um substituto para a vaga de Franco. Sem ele, Cabo tem a opção direta de Paulinho Curuá, que tem bastante regularidade de jogos e é um dos nomes mais lembrados do técnico azulino, sobretudo na parte final dos jogos.

Os dois times entram em campo a partir das 20 horas desta quarta-feira (29), direto do estádio Mangueirão, em Belém. Quem vencer avança à final da Copa Verde e terá pela frente o vencedor de Cuiabá e Goiás, que jogam a partir das 19 horas, no estádio Hilé Pinheiro.