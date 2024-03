Sob o comando de Jorge Jesus, Al-Hilal vence fora de casa e alcança a 30ª vitória seguida

Em uma partida repleta de reviravoltas e gols, o Al-Hilal superou o Al-Shabab por 4 a 3, em confronto disputado fora de casa, alcançando sua 30ª vitória consecutiva.

O embate começou com um susto para a equipe de Jorge Jesus, quando Al-Juwayr abriu o placar aos 3 minutos com um chute de fora da área. No entanto, Mitrovic, com dois gols ainda na primeira etapa, reverteu o marcador a favor do Al-Hilal. O jogador, no entanto, deixou o campo devido a uma lesão.

Antes do intervalo, Milinkovic-Savic ampliou a vantagem para 3 a 1. Logo no início do segundo tempo, Al-Dawsari fez o quarto gol, aparentemente consolidando a vitória do Al-Hilal.

VEJA MAIS



Entretanto, o Al-Shabab não desistiu e conseguiu marcar dois gols com Al-Sabiyani e Saïss, pressionando pela igualdade que interromperia a impressionante sequência de vitórias do líder. No entanto, a defesa do Al-Hilal se manteve firme, garantindo assim mais uma vitória histórica.

Apesar do triunfo do Al-Nassr neste sábado, com um hat-trick de Cristiano Ronaldo, o Al-Hilal conseguiu manter sua vantagem de doze pontos sobre o rival, graças à vitória por 4 a 3 sobre o Al-Shabab.