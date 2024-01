Jorge Jesus diz que Neymar não gosta do futebol como Cristiano Ronaldo

O nome de Neymar dará o que falar nas próximas horas por conta de uma declaração de seu treinador no Al Hilal, Jorge Jesus. Neste domingo (14), o comandante português deu uma entrevista para diversos veículos portugueses e soltou uma forte aspa sobre o craque brasileiro.

O ex-técnico do Flamengo elogiou seu meia-atacante, mas deixou claro que Neymar não prioriza o futebol do mesmo jeito que outro craque lendário: Cristiano Ronaldo. De acordo com ele, o camisa 10 da Seleção Brasileira coloca a vida pessoal na frente de sua profissão e isso é a principal diferença com o atacante do Al Nassr.

"Não tive sorte nenhuma com o Neymar. Trabalhei com ele apenas um mês e meio e notei logo que é um jogador fora do normal. Perdemos qualidade ofensivamente. Enquanto pessoa é um menino fácil de liderar, muito doce, compreensivo, surpreendeu-me positivamente. Mas o Neymar é o contrário do Ronaldo. O Ronaldo tem mais paixão pelo futebol e, portanto, coloca essa prioridade. Ele (Neymar) tem mais paixão por outras coisas, põe essas outras coisas da vida privada dele à frente" - disparou.

Neymar chegou ao Al Hilal no dia 15 de agosto de 2023, mas não teve a sequência esperada. O atleta se machucou contra o Uruguai, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e não voltou a atuar pela equipe saudita.