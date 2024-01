Sivasspor x Galatasaray: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (11/01) pelo Campeonato Turco

Sivasspor x Galatasaray disputam nesta quinta-feira (11/01) a 19° rodada do Campeonato Turco. O jogo será realizado às 11h (horário de Brasília), no Estádio 4 de Setembro de Sivas, Turquia. Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Sivasspor x Galatasaray ao vivo?

A partida Sivasspor x Galatasaray​​​ poderá ser assistida pelo serviço de streaming Star+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como Sivasspor x Galatasaray chegam para o jogo?

Sivasspor é o 10° colocado do Campeonato Turco com 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 23 gols marcados e 28 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já Galatasaray está na vice-liderança da competição e acumula 15 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 35 gols marcados e 9 gols sofridos. A equipe está invicta há 6 rodadas da Süper Lig.

Sivasspor x Galatasaray: prováveis escalações

Sivasspor: Vural; Osmanpasha, Appindangoye, Camara e Çiftçi; Arslan; Okumush, Charisis, Kvet e Barrow; Koita. Técnico: Bülent Uygun.

Galatasaray: Muslera; Karatash, Bardakçi, Nelsson e Bülbül; Torreira e Demirbay; Aktürkolu, Mertens e Zaha; Dervisholu. Técnico: Okan Buruk.

FICHA TÉCNICA

Sivasspor x Galatasaray

Campeonato Turco - Süper Lig

Local: Estádio 4 de Setembro de Sivas, Turquia

Data/Horário: 11 de janeiro de 2024, 11h