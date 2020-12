Site aponta Paysandu e Remo com maiores chances de acesso à Série B

A segunda fase da Série C inicia no próximo sábado (12), com o Remo jogando contra o Londrina-PR, fora de casa. Já o Paysandu recebe o Ypiranga-RS, em Belém, no domingo (13), no Mangueirão. Na primeira fase da Terceirona o site “Chance de Gol” mostrou que o Paysandu terminaria a primeira fase classificado, mesmo com a equipe passando um momento delicado durante a competição, além de cravar mais de 80% de chances do Leão Azul estar na segunda fase.

De acordo com o site, os representantes paraenses possuem as maiores chances de conquistarem o acesso para a Série B. O “Chance de Gol” aponta o Paysandu com 68.8% de chances de subir de divisão e o Remo com 56.9% de jogar a Série B em 2021. Em seguida vem o Ypiranga-RS com 48.1% e o Londrina com 26.2%.

FINAL

O site também aponta as chances das equipes em relação a quem fará a final da Série C. Apenas o melhor do grupo irá disputar o título da competição nacional. O Paysandu é considerado o favorito a alcançar à final com 39.7%, o Remo na segunda posição com 27.9%, seguido do Ypiranga com 23.2 e do LEC com 9.2%.