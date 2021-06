Sindicato dos Jogadores de Futebol vai protocolar ação pedindo o retorno do público aos estádios

O governador do Pará, Helder Barbalho, garantiu nesta terça-feira (8) que até setembro deste ano todos os paraenses com 18 anos ou mais estarão imunizados. A declaração vem como uma ponta de esperança para o retorno do público aos estádios. Para isso, seria necessário um protocolo especifico para a reabertura das praças esportivas com torcida. É o que vai vai fazer o Sindicato dos Jogadores de Futebol Profissional do Estado do Pará, por meio de requerimento.

O protocolo propõe só entrar no estádio quem se vacinou, sendo limitado a 40% da capacidade do estádio; catracas com leitores biométricos, cadastramento da digital no ato da venda dos ingressos, que deve ocorrer apenas até duas horas antes da partida para evitar aglomeração; ordem de saída por setores e horários.

Segundo o advogado da entidade, Fábio Santos, os jogadores e dirigentes de Remo, Paysandu e Castanhal apoiam a iniciativa. O sindicato aguardava apenas o retorno dos atletas do Paragominas para entrar com o requerimento na Federação Paraense de Futebol (FPF) e também enviar para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além do governo.

“Falamos com os quatro clubes. De Castanhal, Paysandu e Remo já temos a confirmação apoiando a ideia. Faltava só o Paragominas posicionar e alinhar as conclusões finais para entregar o requerimento”, afirmou

Os atletas do Paragominas se manifestaram a favor da medida ainda na noite de terça-feira e logo em seguida o requerimento foi entregue para FPF e CBF.

O principal objetivo da medida, além de ajudar os clubes financeiramente, é ter o apoio da torcida nas competições nacionais, o que, segundo Fábio, é algo que os jogadores estão sentindo falta.

“Os eventos já retornaram com participação do público. E é muito importante ter a presença do torcedor, principalmente, para os atletas. Quando conversamos sobre isso com os jogadores, antes de se falar da questão de pagamento, da questão financeira, eles se manifestaram pelo cunho motivacional. O torcedor é o 12º jogador em campo e a presença é muito importante para motivar o time em campo. O que motivou a gente a ter interesse e protocolar foi ter de volta o torcedor no estádio, já que é algo que completa o futebol. Até porque estamos avançando com a vacina e o governador anunciou que até setembro vamos ter um público adulto com a primeira dose. Até agosto vamos ter um publico razoável com as duas doses e vislumbra um cenário onde é possível ter o torcedor nos estádios de futebol”, comentou.