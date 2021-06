Série D: Zagueiro, regularizado, vira titular na defensiva do Galvez

O zagueiro Marcão foi registrado no BID da CBF e ganhou condição de jogo. Será um dos titulares da zaga do Galvez-AC no encontro contra o Castanhal, no domingo (6), pelo Campeonato Brasileiro da Série D.

Com essa opção para o setor defensivo, o técnico Paulo Roberto de Oliveira pode formar uma linha com três zagueiros. Ele testou essa formação no último treino em Rio Branco, na Arena Acreana.

A comitiva do Imperador embarcou na tarde de quarta-feira (2) a Belém, de onde segue direto para Castanhal. Paulo Roberto pretende realizar ainda dois treinos antes do jogo com o Japiim.

A delegação está formada por vinte cinco pessoas, sendo 20 jogadores. Veja a relação:

Goleiros: Rander e Wanderson

Laterais: Raylson e Giovani

Zagueiros: Franklin, Marcelo Felber, Jô e Marcão

Volantes/Meias: Neto, Weverton, Ryan, Eduardo, Geovani, Mateus Gabriel e Robertinho

Atacantes: Felipe, Rodrigo, Radames, Maikon e Wanderson