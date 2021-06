Série D: Volante do Castanhal destaca o desafio contra o lanterna do grupo

O Castanhal vai para o quarto jogo na Série D diante do GAS [Grêmio Atlético Sampaio], lanterna do grupo, em jogo marcado para sábado (26), em Boa Vista (RR), estádio Canarinho, 16h, local.

O time está treinando para recuperar o ponto perdido em casa frente ao São Raimundo-RR. O empate ainda repercute entre os jogadores. O volante Ricardo Capanema lamentou o empate e disse que o Castanhal poderá ter saído com a vitória, a pesar do jogo ter sido muito difícil. “Verdade, perdemos gols. Não tivemos calma para mandar a bola para dentro, mas o jogo já página virada e vamos nos concentrar no nosso próximo adversário”, ressaltou.

Mesmo com tanta experiência de voos Capanema conta que será uma viagem cansativa de Belém para Boa Vista e o time deve estar bem preparado para superar os obstáculos. “Temos de fazer bom jogo, sobretudo, tirar essa de cansaço, estafa, pois Séria D é verdadeiro desafio ao jogador.

O fato do GAS ainda não ter vencido nenhum jogo no campeonato será mais um elemento complicador na opinião do volante. "Acho que será o jogo da ‘vida’ deles. Estão na lanterna e encaram uma crise interna com dispensa de jogadores. O técnico [Léo Goiano] estreou com derrota e quer agora em sua casa. Mas, vamos forte em busca de resultado positivo para nos mantermos na liderança” avalia.

Para Capanema, vitória do Castanhal o deixa o time muito bem posicionado na tabela. “Será uma tranquilidade a mais para nós somar mais três pontos na tabela”, destaca.