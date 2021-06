Série D: Meia-atacante paraense reforça o Imperatriz-MA na competição nacional

O meia Lineker, 28 anos, reforça o Imperatriz na Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador paraense disputou o Parazão pela Tuna, sagrando-se vice-campeão de 2021.

Filho do ex-volante Zé Augusto [Pica-Pau], foi revelado no Paysandu, mas também passou pelas categorias de base de Remo e Tuna. Ainda no Pará, .vestiu as camisas de Águia de Marabá, Castanhal, Pinheirense, Paragominas e Sport Belém.

Paraná e Itabaiana foram algumas das experiências fora do estado, fora os testes que fez, quando garoto, em Internacional, Guarani e Red Bull Brasil.

Lineker já está treinando ao comando do técnico Mirandinha e passa a disputar uma vaga no time titular do Cavalo de Aço, que está no grupo 2 junto com o Paragominas.

A estreia maranhense na competição nacional será no domingo (6), as 16h, no Frei Epifânio d'Abadia, contra o Palmas-TO.