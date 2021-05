Matheus Lima forma time regional para levar o Paragominas a boa campanha na Série D

Focado na disputa da Série D do Brasileiro, o Paragominas voltou aos treinos na última quarta-feira (19) e já está a todo vapor como relatou Matheus Lima. O pouco tempo que tem até o jogo de estreia faz o técnico trabalhar em tempo integral.

“Basicamente já estamos fazendo uma intertemporada aproveitando os atletas que estão vindo de atividades e os nossos próprios jogadores que disputaram o campeonato. O trabalho vem sendo muito proveitoso. Estou conhecendo os atletas que ainda não tinha trabalhado antes. Essa será uma sintonia que irá possibilitar maior rendimento dos atletas”, comenta.

Matheus Lima tem a intenção de fazer do Paragominas uma equipe igual a Tuna, que vem fazendo história com jogadores da região. “Uma equipe regionalizada é o caminho para o sucesso da Paragominas. Sempre valorizei os jogadores locais e aqui não vai ser diferente. A Tuna é o exemplo. Com jogadores da terra, que têm suas qualidades, vem alcançando resultados expressivos. Aliás, não são os jogadores, mas também os profissionais que trabalham na comissão técnica da Tuna, todos regionais. Por isso a gente priorizou a valorização do atleta da terra, digno de selecionado paraense, para entramos na Série D com perspectivas de fazer uma boa competição”, frisa.

Com elenco, ainda em formação, Lima está na expectativa do final do Parazão para contratar jogadores da Tuna - que não disputará competições no segundo semestre. Entretanto, já conta com sete novos atletas. O zagueiro Franklin Douglas, por problemas familiares, ainda não se apresentou. Dé, atacante, é aguardado em Paragominas na segunda-feira (24).

Jogadores já contratados:

Edicleber (ex-Bragantino)

Mauro Praia (ex-Bragantino)

Leandro Cabecinha (ex-Castanhal)

Franklin Douglas (ex-Tapajós)

Dé (Águia de Marabá)

Rosivan (ex-Tapajós)

Robinho (Jaraguá- SC)

Estreia

O Paragominas, no Grupo A2, estreia no dia 5 de junho contra o Guarany de Sobral, no estádio do Junco, em Sobral- CE, às 15h.