Série D: jogos deste sábado definem duelos da próxima fase; veja os confrontos

A 14ª rodada da Série D foi finalizada neste sábado com 20 jogos e com isso a primeira fase da competição nacional foi concluída.

Os jogos deste sábado não tiveram grandes mudanças que decidiram para a próxima fase, com exceção nos grupos 1 e 8. Na primeira chave citada, o Bragantino-PA venceu fora de casa e tomou a ponta que pertencia ao Fast.

Já no grupo 8 houve tristezas e alegrias em torcidas. O Caxias foi o que mais fez seus torcedores vibrarem, pois com a vitória sobre o São Caetano por 6 a 0, o time pulou de sexto para terceiro conseguindo a classificação. O Marcílio Dias conseguiu os três pontos contra o Pelotas no confronto decisivo para a classificação e terminou em quarto. Já os gaúchos caíram da segunda para a quinta posição.

Além do Pelotas, o Joinville, que empatou contra o Novorizontino, também não se classificou. A equipe catarinense caiu da quarta para a sexta posição.

GRUPO 1Fast 1 x 1 Galvez Vilhense 0 x 3 Bragantino-PR Indenpendente-PA 3 x 2 Rio Branco-AC Atlético-AC 2 x 2 Ji-Paraná

GRUPO 2 São Raimundo 3 x 0 AltosSantos-AP 1 x 2 Juventude SamasRiver 2 x 0 SinopMoto Club 1 x 0 Baré

GRUPO 5 Vitória-ES 1 x 0 GoianésiaÁguia Negra 4 x 3 União RondonópolisOperário VG 2 x 6 AparecidenseGoiânia 1 x 0 Real Noroeste

GRUPO 7 Toledo 0 x 1 Portuguesa-RJBangu 0 x 0 MirassolFerroviária 2 x 0 Nacional Cabofriense 0 x 1 FC Cascavel

GRUPO 8

Marcílio Dias 1 x 0 PelotasNovorizontino 0 x 0 JoinvilleSão Luiz 3 x 0 Tubarão Caxias 6 x 0 São Caetano

CONFRONTOS DA SEGUNDA FASE Juventude Samas x Bragantino-PA*Floresta x Itabaiana*Galvez x River-PI*Coruripe x América-RN*Rio Branco-AC x Altos* Vitória da Conquista x Salgueiro*Moto Club x Fast* Globo FC x ABC*Tupynambás x Aparecidense*Cabofriense x São Luiz* Goianésia x Gama*Marcílio Dias x Ferroviária*Real Noroeste x Brasiliense* Caxias x Mirassol* Atlético-BA x Goiânia*FC Cascavel x Novorizontino*

*Decidirão a classificação em casa