Série D: Independente quebra invencibilidade do Fast Clube

O Independente detonou com a invencibilidade de sete jogos do Fast Clube- AM na Série D do Campeonato Brasileiro vencendo o duelo com os barés por 1 a 0, gol marcado ainda no primeiro tempo. O jogo realizado no estádio Antônio Navegantes [Navegantão], em Tucuruí, na tarde de sábado (7).

Mesmo ganhando o Independente permanece na quinta colocação agora com 14 pontos. O Fast segue na terceira posição com 19.

O atacante Joãozinho foi o ‘messias salvador’ do Galo marcar o gol único da partida aos 34 minutos da fase inicial. Em escanteio cobrado da direita subiu bem e testou forte sem chances para o goleiro Alencar.

Na etapa complementar o time do técnico Ricardo Lecheva, mesmo atuando sem quatro titulares ditou o jogo e pressionou bastante em busca do empate. O Galo se defendeu bem, mas também criava jogadas de gols.

Aos 37’ Raygol ia marcar e foi derrubado pelo volante Dênis Pedra e acabou expulso.

O Galo. na era do técnico do Carlão, segue numa ascensão no grupo A1, já são seis partidas sem derrotas.

Na próxima rodada o Independente joga fora contra o Ji-Paraná, dia 13, 16h. O Fast Clube recebe o Bragantino, líder do grupo, em Manaus- AM – no dia 14.