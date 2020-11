Série D: Independente quebra invencibilidade do Bragantino

O Independente cumpriu com o dever de casa e venceu o Bragantino por 3 a 2 em jogo realizado neste domingo (1º), no estádio Navegantão, na cidade de Tucurui, pela 10ª rodada da Série D, grupo A1.

O Galo permanece na quinta colocação, agora com 11 pontos, distante seis pontos do quarto colocado- Rio Branco-AC.

O Bragantino segue na liderança, com 20 pontos. No entanto, perdeu a invencibilidade de cinco jogos.

Atuando de forma veloz, o Galo abriu o placar com o artilheiro Danrley aos 25 minutos. Centro da direita e subiu firme para testar sem defesa para Axel Lopes. Foi o sexto gol dele no campeonato. O Bragantino tentou o empate, mas esbarrou na zaga do Galo bem posicionada.

No segundo tempo, logo aos sete minutos, Gabriel, também de cabeça, ampliou, aproveitando a falha da defensiva do Tubarão. O jogo estava bom para o Galo que manobrava suas jogadas usando os laterais.

Aos 10 minutos, Davi Caça-Rato marcou o terceiro gol do Independente, num chute rasteiro. Com o placar favorável, o Galo passou administrar a bola.

O Bragantino, numa jogada individual do lateral Jackson, diminuiu aos 14 minutos. O jogo ganhou novo embalo com o Tubarão o gol. O Galo também e lançou duas bolas nas traves de Axel Lopes.

Nos acréscimos (50 minutos) o Bragantino marcou segundo gol e foi contra. Gugu Vieira, pela esquerda, mandou chute forte. A bola bateu na barriga de Gustavo entrou.

Rodada

Na 11ª rodada, ambos jogam em casa. O Independente recebe o Fast Club-AM, sábado (7) no Navegantão.16h.

O Bragantino enfrenta o Ji-Paraná-RO no Diogão, no domingo (8), ás 15h.

O jogo teve a arbitragem do amapaense Waldicleuson da Costa. Capitão, goleiro, Davi Caça-Rato, Danrley, do Independente, receberam cartão amarelo.