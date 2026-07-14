Série D expõe jejum de 11 anos do Pará sem acesso à Série C; colunista analisa situação

Eliminação do Águia de Marabá amplia sequência sem acesso do futebol paraense; para o colunista Carlos Ferreira, faltam estrutura e projeto aos clubes.

A eliminação do Águia de Marabá para o ABC-RN, por 3 a 0, no último domingo (12), encerrou a participação dos clubes paraenses na Série D do Campeonato Brasileiro em 2026. Com o resultado, o futebol do Pará chegou a 11 anos sem conquistar o acesso à Série C, mantendo um longo jejum na quarta divisão nacional.

Desde a criação da Série D, em 2009, os clubes paraenses somam 31 participações na competição. Nesse período, o Estado conquistou um título e dois acessos: o São Raimundo de Santarém, campeão da edição inaugural, e o Remo, que garantiu o retorno à Série C em 2015. Desde então, nenhuma equipe voltou a subir de divisão.

São Raimundo é o primeiro clube campeão da Série D (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Estrutura e planejamento dificultam acesso dos clubes paraenses

Em entrevista à equipe de Esportes de O Liberal, o colunista Carlos Ferreira avalia que a Série D se tornou uma competição mais equilibrada e exigente, reduzindo a margem para erros ao longo do mata-mata.

"Não tenho muita perspectiva de um dos times do interior ou da própria Tuna. O Remo conseguiu lá em 2015, mas era o Remo, com a força do clube, da torcida e tudo mais. Antes disso, o São Raimundo, na primeira edição, em 2009, vivia um momento muito especial. A competição foi se tornando mais difícil e mais longa. Nossos times costumam sobrar na primeira fase contra equipes da Região Amazônica, mas param nos confrontos contra os nordestinos. Tem sido assim ano após ano", afirmou.

Remo conseguiu o acesso à Série C em 2015 (Arquivo O Liberal)

Para o jornalista, os clubes que conquistam o acesso atualmente apresentam diferenciais estruturais ou grande capacidade de mobilização de suas torcidas.

"Agora vamos analisar quem tem conseguido subir para a Série C: Retrô-PE, com uma grande estrutura; Barra-SC, outra equipe de grande estrutura; o próprio Mirassol-SP no início da sua trajetória, além do Santa Cruz-PE. Quem consegue subir são clubes que têm estrutura ou torcida forte, algo que não vemos nesses clubes [do Pará que jogam a Série D]”, falou.

Águia ainda aparece como principal esperança do Pará

Na avaliação de Carlos Ferreira, o Águia de Marabá segue sendo o clube paraense com maior potencial para buscar um futuro acesso, embora ainda enfrente limitações.

“Em 2027 teremos Castanhal, Cametá e Águia disputando a Série D. Mas eu não vejo nesses clubes a ambição pela Série C. Vejo sonho, mas não vejo projeto para chegar lá. São clubes que se conformam com o tamanho que têm, tanto em estrutura quanto em mentalidade. O Águia já viveu um grande momento na Série C, chegou perto de subir à Série B, mas era outra realidade da competição”, comentou.

O colunista acrescenta que o clube marabaense reúne algumas características que o colocam à frente dos demais representantes paraenses.

"Quem tem mais possibilidades de subir à Série C é o Águia. Jogando em casa, o clube tem força da torcida. Não é uma estrutura espetacular, mas é razoável e talvez seja o clube que mais tenha essa ambição. Ainda assim, possui limitações, como se confirmou mais uma vez. No cenário local, observando os clubes e o nível da competição, vejo poucas perspectivas. O futebol sempre dá margem para o impossível, então podemos ter esperança, mas não dá para ter confiança."

Campanha dos clubes paraenses na Série D desde 2009