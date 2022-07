Série D: CBF confirma jogo entre Castanhal e Pacajus na Curuzu, em Belém; saiba mais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a realização da partida entre Castanhal e Pacajus-CE, pela 13ª rodada da Série C, no estádio da Curuzu, em Belém. A expectativa da direção do Japiim era de que o jogo fosse transferido para Belém, conforma havia adiantado o presidente do clube, Helinho Junior.

Na última terça-feira, a CBF divulgou um comunicado com a alteração do local da partida, que passa do sábado (09/07), no Modelão, para domingo (10/07) na Curuzu. O Castanhal é o atual quarto colocado do grupo 2, com 16 pontos e faz neste final de semana sua última partida em Belém.

Na próxima rodada, o Japiim da Estrada encerra sua participação na primeira fase diante do Moto Club, no domingo, a partir das 15 horas, estádio Nhozinho Santos, em São Luiz. O time maranhense é o líder da chave, com 25 pontos.

Entenda

O estádio Maximino Porpino, o Modelão, em Castanhal, é a casa do Japiim da Estrada na Série D. No entanto, o local começou a receber obras de revitalização nesta terça-feira (5) e ficará indisponível para partidas pelos próximos 8 ou 10 meses.

No início do ano, o estádio ficou interditado por três meses devido ao péssimo estado do gramado. Nessa época, o Castanhal realizou as partidas como mandante na Série D no Estádio Olímpico São Benedito, o Diogão, em Bragança.