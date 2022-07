Obras no Modelão iniciam nesta terça e Castanhal mandará próximo jogo da Série D em Belém

O Castanhal deverá mandar a próxima partida na Série D do Campeonato Brasileiro em Belém. Devido às obras no estádio Modelão, no nordeste do Pará, o duelo do Japiim da Estrada contra o Pacajus, pela 13ª rodada da Quarta Divisão, será disputado na capital. A informação foi confirmada nesta terça-feira (5) pelo presidente aurinegro, Helinho Júnior.

"Estou na CBF esperando a confirmação do informativo da partida. A única coisa que posso antecipar é que esse jogo será realizado na capital. Ainda há uma indefinição em qual estádio, mas será em Belém com certeza. O comunicado oficial da CBF deve ocorrer na manhã de quarta", explicou o presidente.

O estádio Maximino Porpino, o Modelão, em Castanhal, é a casa do Japiim da Estrada na Série D. No entanto, o local começou a receber obras de revitalização nesta terça-feira (5) e ficará indisponível para partidas pelos próximos 8 ou 10 meses.

No início do ano, o estádio ficou interditado por três meses devido ao péssimo estado do gramado. Nessa época, o Castanhal realizou as partidas como mandante na Série D no Estádio Olímpico São Benedito, o Diogão, em Bragança.

O jogo contra o Pacajus, que será disputado no final de semana, é o último do Castanhal em casa na primeira fase da Série D. A partida, que ainda terá data e horário confirmados pela CBF, vale a manutenção do Japiim no G-4 do Grupo 2 do torneio. No momento, a equipe aurinegra está na 4ª posição da chave, com 16 pontos ganhos em 12 partidas.