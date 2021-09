Série D: Castanhal perde a invencibilidade para o Moto Club-MA e se complica no mata-mata

O Castanhal sofreu a sua primeira derrota na Série D 2021. Após obter a melhor campanha da competição na primeira fase, o Japiim foi superado pelo Moto Club-MA, pelo placar de 2 a 0, na tarde deste domingo (12), no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA), pelo jogo de ida da segunda fase da Quarta Divisão. A equipe paraense estava invicta há 14 partidas na competição.

A partida foi decidida no primeiro tempo. O Castanhal entrou em campo bem, teve boas chances com Pecel, mas o artilheiro do Japiim, não conseguiu finalizar de forma correta. Por outro lado, o Moto Club foi letal nas investidas ao ataque. Aos 23 minutos, Márcio Diogo recebeu passe de Ted Love na área e concluiu para o gol, marcando o primeiro do Papão, 1 a 0.

O Castanhal sentiu o gol e não conseguiu mais jogar e foi “engolido” pelo Moto, que chegou ao segundo gol aos 31 minutos, com Ted Love, ex-Remo. O jogador recebeu passe de Danúbio e chutou, vencendo o goleiro Axel. Moto 2 a 0.

No segundo tempo o técnico Cacaio mexeu na equipe colocando Capanema, Geovane e Canga nos lugares de Alexandre, Willians e Leandro Cearense. O Japiim melhorou, foi mais ao ataque e teve chances para diminuir o marcador com Lukinha e Capanema, mas o placar não foi modificado.

Com o resultado o Castanhal terá que vencer o Moto no Maximino Porpino por três gols de diferença para garantir a classificação de forma direta. Caso vença por dois gols de diferença a vaga será decidida nas penalidades. A partida está marcada para o próximo domingo (19), na Cidade Modelo.