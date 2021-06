Cacaio: ‘Mandamos no jogo, fizemos boa partida, o empate deixa todos tristes’

O empate com o GAS, fora de casa, por 2 a 2, ainda mantém o Castanhal na liderança do grupo A1 do Brasileiro da Série D de 2021. Porém o São Raimundo-RR está, agora, na sua cola. Ambos somam 8 pontos, mas o time da cidade Modelo tem a primeira colocação pelo saldo de gols.

O técnico Cacaio analisou que o Castanhal merecia melhor resultado. “Mandamos no jogo, fizemos boa partida e saímos tristes com o empate”, comentou.

O Japiim levou dois gols em cobranças de escanteios, algo que ligou o sinal de alerta do treinador. “Levamos dois gols e lance de bola parada, coisa que o time vem sofrendo muito nessa competição”, comenta.

O próximo compromisso aurinegro é contra o Ypiranga-AP, jogo marcado para sábado (3), às 15h, no Modelão, em Castanhal. O time amapaense é terceiro colocado com 7 pontos. Na rodada anterior foi derrotado dentro da sua cada pelo São Raimundo-RR.

“Temos de trabalhar, pensar no futuro e não adianta ficar remoendo jogo passado, culpando A, B ou C. É treinar para consertar os erros das bolas paradas e partir para o resultado positivo em nosso campo”, destaca.

Castanhal deve ter novidades no duelo com o Ypiranga. O volante William Pitbull, anunciado na semana passada, deve estrear pelo Japiim. Ricardo Capanema sofreu lesão e recebe cuidados médicos do clube.