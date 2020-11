Série C: veja como ficariam os grupos de Remo e Paysandu se a primeira fase terminasse hoje

A primeira fase da Série C está próxima do fim, falta apenas uma rodada para acabar e o grupo A já conhece todos os quatro classificados para o quadrangular final. Remo e Paysandu, os representantes paraenses, garantiram suas vagas, ao lado de Santa Cruz-PE e Vila Nova-GO. No outro grupo ainda está tudo indefinido, cinco clubes lutam por quatro vagas. Mas se a Terceirona terminasse hoje, as chaves que decidiriam os acessos de quatro equipes ficariam assim:

GRUPO 1

Santa Cruz-PE

Paysandu

Ypiranga-RS

Ituano-SP

GRUPO 2

Londrina-PR

Brusque-SC

Remo

Vila Nova-GO

As equipes nesta fase se enfrentaram dentro do grupo, em partidas de ida e volta. Os dois melhores colocados de cada grupo estarão na Série B de 2021. Os primeiros de cada chave decidirão o título da Série C.