Série C: técnico do Londrina avalia Remo e Paysandu e afirma: 'grupo difícil'

O Remo terá pela frente no próximo sábado (12), às 17h, no estádio do Café, o Londrina-PR na estreia do quadrangular final da Série C. A equipe paranaense terá um time completo contra o Leão Azul e o técnico Alemão avaliou o grupo.

O treinador do LEC comentou sobre ao adversários, dificuldades e chances no quadrangular. Alemão afirma que as chances são iguais para todos, mesmo com clubes tradicionais como a dupla Re-Pa.

“Grupo difícil. A história que tem Paysandu e Remo. O Ypiranga-RS não é um time com tanta história nacional, mas que vem muito bem na competição e também no regional. Hoje tem 50% de chances para todo mundo. A equipe que pontuar acima de 50% vai ter o acesso, zera tudo e é todo mundo com condições iguais”, comentou.

O Londrina terminou a primeira fase na terceira posição do grupo B com 29 pontos. O Tubarão é dono da melhor campanha dentro de casa, no estádio do Café foram nove partidas com oito vitórias e apenas um empate. Contra o Leão o clube paranaense defenderá a invencibilidade jogando em seus domínios.

LEC x Remo se enfrentam no sábado (12), abrindo a segunda fase da Série C, às 17h, no estado do Paraná (PR). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.