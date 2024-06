Série B2 do Campeonato Paraense começa nesta quarta (12) com três jogos; confira a tabela

Começa nesta quarta-feira (12) a segunda edição do Campeonato Paraense Série B2, a Terceira Divisão do futebol no estado. Marcam o início da competição três jogos, programados para ocorrer no Centro da Juventude (CEJU). A rodada de abertura será concluída na quinta-feira (13) com mais uma partida.

O campeonato segue um regulamento simples: os oito times participantes são divididos em dois grupos de quatro, enfrentando-se em turno único. Os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais, que serão disputadas em partidas de ida e volta.

Os finalistas também estarão com vagas garantidas no Parazão Série B1 desta temporada, que será realizada no segundo semestre do ano.

A competição mistura tradição e novas agremiações, colocando frente a frente equipes como Tesla, Fonte Nova e Belenense, que buscam destaque no futebol local. Ao mesmo tempo, clubes tradicionais como Pedreira, Tiradentes, Amazônia, Gavião e Vênus, que já participaram do Campeonato Paraense, almejam retornar à elite do futebol paraense.

No ano passado, a Série B2 foi realizada de forma reduzida, com apenas seis equipes. Na decisão, o Pinheirense bateu o Paraense e se tornou a primeira equipe campeã do torneio.

Grupos da Série B2

Grupo A: Fonte Nova, Amazônia, Vênus e Belenense

Grupo B: Tesla, Tiradentes, Gavião Kyikateje e Pedreira

Jogos da rodada de abertura

Quarta-feira (12/06):

Fonte Nova x Amazônia – 15h30 – Ceju Campo 2

Vênus x Belenense – 15h30 – Ceju Campo 1

Tesla x Tiradentes – 15h30 – Ceju Campo 3

Quinta-feira (13/06):

Gavião Kyikateje x Pedreira – 15h30 – Zinho Oliveira