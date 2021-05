Série B: Ricardo Luz assina com o Londrina e vai encarar seu ex-clube

O mercado do campeonato brasileiro da Série B muito agitado com os clubes se reforçando para a duríssima competição.

O Londrina anunciou o lateral-direito Ricardo Luz que foi destaque do Clube do Remo na temporada de 2020. Luz atuou pelo Leão de Antônio Baena em vinte partidas e .

deixou o clube em janeiro deste ano em troca do Novorizontino-SP onde defendeu o time em onze jogos no Paulistão.

“Estou muito feliz de estar em um grande clube como o Londrina. Estou vendo a qualidade do CT, da estrutura do clube, tem uma camisa muito pesada e estou contente, mas temos que pensar grande, publicou.

Ricardo Luz, 26 anos, é capixaba e conta com passagens pelo futebol mineiro e já disputou a Série B e Série C. Na lista dos clubes soma-se Clube do Remo, Brasil-RS, Santo André, entre outros.

Remo e Londrina se encaram na Série B nos dias 27 de julho e 2 de novembro respectivamente.

A estreia do time londrinense será na sexta-feira (28) às16h contra o Brasil-RS no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).