Série B entra na reta final e Vasco vê acesso ameaçado, após empate em São Januário; veja mais

Ontem a noite o estádio de São Januário estava lotado. Os vascaínos estavam diante do adversário direto pela permanência no G4 da Série B. Mas a frustração nas arquibancadas com o empate de 1 a 1 com o Londrina deixou o time em uma situação delicada. Apesar da confiança exalada pelo grupo, o Vasco entra na reta final da Série B em seu momento mais turbulento, ainda que figure na quarta posição, com 40 pontos, três a mais que o próprio Londrina, há seis rodadas do fim da competição.

Tabela de jogos e classificação

A próxima partida do Vasco da Gama será nesta terça-feira, às 19 horas, contra o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, enquanto o Londrina vai até Campinas encarar o Guarani, a partir das 20 horas. Em campo, o time paranaense começou o jogo apostando alto nos contra-ataques, e assim foi driblando a defesa para tentar as primeiras oportunidades, que vieram logo no início do jogo.

Com a chuva dando o ar da graça, o Vasco ensaiou uma reação rápida. Andrey Santos avistou e tocou para Raniel, que ficou frente a frente com o goleiro, mas chutou para fora. Andrey ainda teve outra chance, após cobrança de lateral de Matheus, que o craque vascaíno só precisou cabecear para o fundo da rede, abrindo o placar em São Januário. No entanto, o empate veio logo depois, em troca de passes terminada nos pés de Caprini, que escolheu o canto e chutou forte para empatar o jogo em 1 a 1.

Na etapa final, Jorginho promoveu duas mudanças no time, entrando com Edimar e Figueiredo. Quando teve oportunidade, o Vasco emplacou jogada na área com Raniel. Embora tenha ficado frente a frente com o goleiro, o centroavante tentou a cavadinha e desperdiçou a chance de colocar o time novamente em vantagem. A pressão dos donos da casa foi grande, com poucas reações do Londrina, que por fim não saiu do Rio de Janeiro de mãos vazias.

FICHA TÉCNICA

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Rodrigo D' Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Eguinaldo e Yuri Lara (VAS) / Jeferson e Mandaca (LON)

Cartões Vermelhos: -

Gols: Andrey Santos (12'/1T) (1-0) / Caprini (39'/1T) (1-1)

VASCO (Técnico: Jorginho)

Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição, Paulo Victor (Edimar - intervalo); Yuri, Andrey Santos e Nene (Alex Teixeira 13'/2T); Marlon Gomes (Gabriel Pec 25'/2T), Eguinaldo (Figueiredo - intervalo) e Raniel (Erick 13'/2T).

LONDRINA (Técnico: Adilson Batista)

Matheus Nogueira (Matheus Albino 44'/1T); Jeferson (Samuel Santos - intervalo), Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Emerson Souza (Pedro Cacho 36'/2T), Nadson, Mandaca e Gegê; Caprini e Gabriel Santos (Danilo Peu - intervalo) (Nadson 36'/2T)