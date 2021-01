Sergio Ramos não renova e diz querer escutar ofertas do mercado

O zagueiro Sergio Ramos não respondeu a oferta de renovação contratual feita pelo Real Madrid e sua permanência segue indefinida, segundo o programa “El Larguero”. Segundo o jornalista Josep Pedrerol, o capitão se encontrou com o presidente merengue, Florentino Pérez, na última semana e afirmou que estava disposto a ouvir propostas de outras equipes, como do Paris Saint-Germain.

De acordo com as informações, uma pessoa do clube francês teria dito ao espanhol que o objetivo era montar um super time para a próxima temporada com o atual camisa três do Real Madrid no setor defensivo e com Messi liderando o ataque. Pérez entendeu a situação do zagueiro, mas deve fazer novos esforços pela permanência do ídolo.

> Veja a tabela do Campeonato EspanholAlém da situação de Ramos, Modric e Vásquez também estão sem seus futuros definidos. No entanto, a situação do croata parece mais fácil, pois ele aceitou renovar por mais um ano. Enquanto isso, o atacante recusou uma oferta de três anos por não se convencer de que é a melhor proposta que pode receber.