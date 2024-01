Senegal x Costa do Marfim: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (29/01) pela Copa Africana

Senegal x Costa do Marfim disputam hoje, segunda-feira (29/01), as oitavas de final da Copa Africana de Nações. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Iamussucro, em Iamussucro, Costa do Marfim. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Senegal x Costa do Marfim ao vivo?

A partida entre Senegal x Costa do Marfim pode ser assistida ao vivo pela Bandplay, pelo site da Band e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Senegal x Costa do Marfim chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Africana de Nações, Senegal venceu Gâmbia por 3 a 0, Camarões por 3 a 1 e Guiné por 2 a 0.

Já Costa do Marfim venceu Guiné-Bissau por 2 a 0, perdeu para Nigéria por 1 a 0 e perdeu para Guiné Equatorial por 4 a 0.

Senegal x Costa do Marfim: prováveis escalações

Senegal: Édouard Mendy; Diatta, Seck, Koulibaly, Jakobs; Gueye, Ismaila Sarr, Pape Sarr, Formose Mendy, Mané; Diallo. Técnico: Aliou Cissé.

Costa do Marfim: Yahia Fofana; Singo, Boly, Ndicka, Konan; Sangare, Kessie, Seko Fofana; Adringra, Konaté, Pépé. Técnico: Emerse Faé.

FICHA TÉCNICA

Senegal x Costa do Marfim

Copa Africana de Nações

Local: Estádio de Iamussucro, em Iamussucro, Costa do Marfim

Data/Horário: 29 de janeiro de 2024, 17h