Sem vacina, Kimmich sofre sequela da covid-19 e não atua mais em 2021

Joshua Kimmich, meia do Bayern de Munique, sofre com as sequelas da covid-19 e não entrará em campo pelo clube em 2021. Nas redes sociais, o atleta afirmou que está com um problema nos pulmões, mas que está feliz por sair do período de três semanas de quarentena.

- Estou bem e ontem deixei o largo período de quarentena. Desejo voltar a me colocar em forma e estar com a equipe. No entanto, tenho que ser paciente por um tempo já que não posso submeter meu corpo a tanta carga devido a uma ligeira infiltração nos pulmões. Verei as três partidas que restam este ano do sofá e logo voltaremos a atacar em janeiro.

O atleta tem sido centro de polêmica nas últimas semanas por declarar publicamente que não havia se vacinado contra a covid-19. Por conta da ausência de Kimmich nos jogos em que esteve isolado devido a doença, o Bayern decidiu cortar parte do salário do jogador.

O clube bávaro volta a campo neste sábado para encarar o Mainz e ainda tem compromissos marcados contra o Stuttgart e Wolfsburg. Em janeiro, a equipe volta a atuar pela Bundesliga diante do Hertha Berlin, no dia sete de janeiro, e Kimmich deve estar apto a participar.