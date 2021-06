Sem três jogadores, Seleção se prepara para duelo com o Chile pelas quartas da Copa América

A preparação da Seleção Brasileira para as quartas de final da Copa América continuou mesmo em meio a uma série de baixas. Nesta terça-feira marcada pela neblina na Granja Comary, em Teresópolis, o técnico Tite não teve à sua disposição três jogadores do setor defensivo.

Os zagueiros Éder Militão e Léo Ortiz (que pela manhã se juntou à delegação) ficaram na academia realizando trabalho regenerativo. O lateral-esquerdo Renan Lodi, por sua vez, prosseguiu seu tratamento para se recuperar de um trauma na região na bacia. O jovem sofreu uma pancada no decorrer empate em 1 a 1 da Seleção Brasileira com o Equador, no domingo passado, em Goiânia.

A atividade comandada por Tite foi marcada por um trabalho de posse de bola em campo reduzido, no qual dois times foram divididos, ainda sem qualquer indicação sobre escalação.

A equipe sem colete teve Weverton, Émerson, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Roberto Firmino; Éverton Cebolinha, Vini Júnior e Neymar.

Já o time com colete teve Ederson, Danilo, Thiago Silva e Casemiro; Douglas Luiz, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Gabigol e Richarlison.

Enquanto jogadores mais desgastados foram para a parte interna da Granja, os poupados no duelo com o Equador trabalharam jogadas de ataque. Já Thiago Silva treinou rebatidas pelo alto ao lado do zagueiro Lucas Esteves, jovem convocado para complementar o treino. Em parte não mostrada pela CBF TV, houve treinamento de bolas aéreas.

A Seleção Brasileira vai a campo nesta sexta-feira, às 21h, contra o Chile.