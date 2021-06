Sem Pedrinho e com Roni, Castanhal viaja para partida no Amazonas

O Castanhal encerrou a preparação para a segunda rodada da Série D. Nesta sexta-feira (11), o aurinegro realizou a última movimentação no Ninho do Japiim antes da viagem até o Itacoatiara, Região Metropolitana de Manaus, no interior do Amazonas.

A principal ausência na lista de relação é o atacante Pedrinho. Contratado após o término do Parazão, o jogador será poupado pela comissão técnica. Cacaio leva Quadrado em seu lugar. O volante Lyncoln não faz mais parte do elenco – ele rescindiu com o Castanhal.

A novidade poderá ser Roni. O lateral-direito formado no Remo e que estava no Sampaio Corrêa foi contratado nesta semana, está regularizado e viaja com a delegação.

O Japiim da Estrada entra em campo no domingo (13) pela segunda rodada do Grupo A1 da Série D. O adversário é o Penarol, Estádio Floro, em Itacoatiara. O Aurinegro é o líder da chave, com três pontos e saldo de três gols.

Confira os relacionados:

Goleiros: Axel Lopes e Paulo Roberto.

Zagueiros: Cleberson Ilustre, Lucão e Guilherme.

Laterais: Daelson, Lucas e Roni.

Volantes: Ricardo Capanema e Samuel.

Meias: Alexandre Santana, Willian Fazendinha, Geovane, Lukinhas e Tulio.

Atacantes: Canga, Fidélis, Pecel e Quadrado.