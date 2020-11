Seleção defende invencibilidade de quase 20 anos contra o Uruguai

A Seleção Brasileira tentará manter um tabu de quase duas décadas sem perder para o Uruguai no jogo desta terça-feira (17), às 20h, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

A última derrota da Amarelinha para os uruguaios aconteceu em 2001, durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Com gol do atacante Magallanes, de pênalti, o Uruguai venceu o Brasil por 1 a 0, em Montevidéu. Essa partida foi a estreia do técnico Luiz Felipe Scolari no comando da Seleção, que se sagraria campeão do mundo.

De lá para cá, foram dez jogos, com cinco vitórias brasileiras e cinco empates. O último encontro entre Brasil e Uruguai foi em jogo preparatório no fim de 2018, no Emirates Stadium, com novo triunfo da Amarelinha, por 1 a 0.

Em mais de 100 anos de confronto, Brasil e Uruguai se enfrentaram 76 vezes, com 36 vitórias do Brasil, 20 empates e 20 triunfos da Celeste. A Seleção Brasileira marcou 136 vezes e sofreu 97 gols.

Agora, a Seleção Brasileira é líder das Eliminatórias, com nove pontos em três partidas disputadas. Os uruguaios estão na quarta posição, com seis pontos.

Veja o histórico do confronto Jogos: 76Vitórias do Brasil: 36Empates: 20Derrotas: 20Gols do Brasil: 136Gols do Uruguai: 97

Brasil não perde do Uruguai desde 2001 (Foto: MoWA Press)