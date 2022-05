Seleção da Rússia estuda deixar a Uefa e ir jogar na Àsia devido às sanções pela guerra da Ucrânia

A Federação Russa de Futebol informou nesta quarta-feira (4) que estuda a possibilidade de migrar para a Confederação Asiática de Futebol (AFC). O motivo da mudança seriam as punições impostas pela Uefa recentemente, em resposta à invasão russa à Ucrânia.

Na última segunda-feira, a entidade europeia anunciou que a seleção masculina está excluída da Liga das Nações e a seleção feminina da Eurocopa.

Dmitry Pirog, vice-presidente do comitê de esportes do parlamento russo, acredita que a mudança é válida, já que não há previsão para o fim das punições. A medida aumentaria as chances dos clubes e das seleções russas de disputarem competições internacionais organizadas pela AFC.

A troca de confederações, apesar de rara, não é uma novidade no futebol mundial. Desde 1991, Israel é filiado à Uefa. O país, que deixou a AFC por conta das tensões com países do Oriente Médio, principalmente a Palestina, chegou a passar pela confederação da Oceania (OFC) antes de ser realocado pela Fifa. Já a Austrália, em 2005, trocou a Oceania pela Ásia, para aumentar as chances de disputar uma Copa do Mundo.