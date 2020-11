Segundinha: Parauapebas, Tuna e Caeté estreiam com vitória

A Segunda Divisão do Campeonato Paraense começou neste final de semana com vitória da Tuna, do Caeté e do Parauapebas.

No sábado pela manhã, o Parauapebas venceu o Gavião Kyikatejê por 2 a 1. Os gols foram marcados por Natan e Marcos Vinícius, para o Parauapebas, e Aleilson, para o Gavião. O Parauapebas entra em campo no dia 17 de novembro para enfrentar o Izabelense, no Abreuzão. Já o Gavião vai encarar o Atletico Paraense, no dia 13 de novembro, no Zinho Oliveira.

Ainda no sábado, o Caeté venceu o Pinheirense por 2 a 1. Os gols do Caeté foram marcados por Samuel e Guilherme. E o Pinheirense descontou com Sidney. O time de Bragança vai enfrentar o União Paraense, no Ceju, no dia 10 de novembro. Já o General da Vila vai jogar também com o União Paraense, mas no dia 13 de novembro, no Abelardo Condurú, em Icoaraci.

Neste domingo, a Tuna venceu o União Paraense por 3 a 1. Para saber como foi a partida, só acessar aqui. E o final de semana de Segundinha terminou com o empate sem gols entre São Raimundo e Fonte Nova.