De olho na elite: Tuna estreia com vitória na Segundinha do Parazão

A luta da Tuna para voltar à elite do futebol paraense começou neste domingo (8). A Lusa encarou o União Paraense, no estádio do Souza, em Belém e venceu pelo placar de 3 a 1.

A Águia Guerreira venceu com gols de Lukinhas, aos 15 do primeiro tempo. Logo depois o atacante Amauri, marcou o segundo aos 22. A equipe cruzmaltina continuou pressionando e perdeu muitos gols.

No final da partida o União Paraense descontou com Rato, aos 40 minutos. O Paraense foi todo para frente buscando o empate, mas a Águia conseguiu o terceiro gol e fechou o placar com Bambelo, já nos acréscimos.

Tuna e Caeté estão com três pontos no grupo A2 da Segundinha. O próximo compromisso da Lusa será contra o Pedreira, na quarta-feira (11), às 15h30, no estádio Maximino Porpino, em Castanhal (PA).