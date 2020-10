Segundinha do Campeonato Paraense é adiada; Federação aguarda patrocínio

A Federação Paraense de Futebol (FPF) adiou o início da Segundinha do Campeonato Paraense para o dia 21 de novembro. O torneio, segundo a tabela da FPF, começaria no dia 31 deste mês. De acordo com a nota divulgada, a instituição aguarda a confirmação do patrocínio do Governo do Pará para poder dar início ao torneio.

CONFIRA A NOTA DA FPF PARA OS PRESIDENTES DOS CLUBES DA COMPETIÇÃO

Prezados Presidentes,

Tendo em vista o pedido da Federação Paraense de Futebol e os clubes participantes do Campeonato Paraense de Futebol Profissional/2020 – 2ª Divisão, para o apoio do Governo do Estado do Pará no referido, temos a informar que o mesmo foi acatado pelo Sr. Helder Zahluth Barbalho, Governador do Estado do Pará. A Competição marcada em Tabela para o dia 31/10/2020, terá seu início no dia 21/11/2020. Faz-se necessário a compreensão de todos haja vista que será para o bem de nossa competição e alívio financeiro para os filiados participantes.