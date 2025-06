Seattle Sounders x PSG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pelo Mundial de Clubes

Seattle Sounders x Paris Saint-Germain disputam hoje, segunda-feira (23/06), a 3° rodada do Mundial de Clubes. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, Washington, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Seattle Sounders x PSG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 2, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Mundial de Clubes, o PSG goleou o Atlético Madrid por 4 a 0 e perdeu para o Botafogo por 1 a 0.

Já Seattle Soudners passou por uma derrota de 2 a 1 para o Botafogo e outra de 3 a 1 para o Atlético de Madrid.

Seattle Sounders x PSG: prováveis escalações

Seattle Sounders: Frei; Roldán, John Bell, Ragen e Reed Baker-Whiting; Roldán e Vargas; Ferreira, Rusnak e Rothrock (Georgi); Musovski. Técnico: Brian Schmetzer.

Paris Saint Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Lucas Hernández); Vitinha (Mayulu), João Neves (Zaïre-Emery) e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos (Dembelé) e Doué (Lee Kang-In). Técnico: Luis Enrique.

FICHA TÉCNICA

Seattle Sounders x Paris Saint-Germain

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Lumen Field, em Seattle, Washington, EUA

Data/Horário: 23 de junho de 2025, 16h