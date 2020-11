SBT planeja conversas para contar com Campeonato Carioca em 2021

O SBT pode estar planejando mais uma aquisição no futebol para a grade de programação da emissora. Segundo o 'Uol', a rede de televisão de Silvio Santos pode ser a nova casa do Campeonato Carioca a partir de 2021, já que a 'Globo' não transmitirá o torneio.

No entanto, o 'SBT' estaria cauteloso e com intenções de abrir negociações em janeiro do próximo ano. Enquanto isso, a emissora espera por mais propostas de patrocinadores para as próximas fases da Libertadores e esse dinheiro em caixa poderia ser fonte de investimento para contar com o Carioca.

A espera na negociação também se deve ao fato de que a Ferj ainda não definiu quantas datas terá o Carioca e nem a data exata do inicio do torneio, com previsão para o fim de fevereiro, devido os adiamentos provocados pela pandemia de Covid-19.

Ainda segundo o 'Uol', o 'SBT' vê o Carioca como uma continuidade do projeto iniciado pela emissora após a briga jurídica envolvendo a 'Globo' e os clubes que queriam transmitir jogos de suas equipes baseadas na 'Lei do Mandante', MP 984 editada pelo presidente Jair Bolsonaro e que já perdeu a validade por não ter sido votado no Congresso Nacional. Graças a esse fato, a emissora paulista adquiriu o direito de exibição da final do torneio, vencido pelo Flamengo.