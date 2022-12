Sassuolo x Inter de Milão: qual o horário e as escalações do jogo amistoso de hoje (29/12)

As equipes Sassuolo x Inter de Milão disputam nesta quinta-feira (29/12) um jogo amistoso. A partida ocorre às 13h (horário de Brasília), no Estádio Città del Tricolore, em Reggio Emilia, Itália. Confira o horário e as escalações:

Onde assistir Sassuolo x Inter de Milão?

A partida Sassuolo x Inter de Milão não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Sassuolo x Inter de Milão chegam para o jogo?

No Campeonato Italiano, Sassuolo está em 15° lugar e soma 4 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 15 gols marcados e 22 gols sofridos.

Já o Inter ocupa a 5° posição da competição com um total de 10 vitórias e 5 derrotas, além de 34 gols marcados e 22 gols sofridos.

Prováveis escalações

Sassuolo: Vicario; Petar Stojanovic, Ardian Ismajili, Sebastiano Luperto, Fabiano Parisi; Akpa Akpro, Filippo Bandinelli, Razvan Marin; Nedim Bajrami, Marko Pjaca; Martín Satriano. Técnico: Alessio Dionisi.

Inter: Onana; M. Skiniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi.

FICHA TÉCNICA

Sassuolo x Inter de Milão

Jogo amistoso

Local: Estádio Città del Tricolore, em Reggio Emilia, Itália

Data/Horário: 29 de dezembro de 2022, 13h